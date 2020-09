Traficantes presos na Cabana do Pai Tomás atendiam usuários da Zona Sul

Cocaína localizada com traficantes da Cabana do Pai Tomás e maconha apreendida na Pedreira Prado Lopes (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um traficante da Pedreira Prado Lopes e de outros três da Cabana do Pai Tomás. Com o primeiro, foram apreendidos 30 buchas de maconha e um caderno com anotações. Com o trio, foi encontrado aproximadamente um quilo de cocaína que seria revendido em festas na Zona Sul.





Investigações iniciais dão conta que o destino da droga eram usuários de festas da Zona Sul da capital. "A gente vê realmente esse ponto de ligação do aglomerado com o pessoal de Zona Sul. É uma peça importante que faz essa conexão de consumo", detalhou o delegado.

Na ação na Pedreira Prado Lopes, foi preso um suspeito de 20 anos, apontado como responsável pela venda da maconha no varejo em região conhecida como "Boca da Serra Negra". "Tinha uma postura mais violenta, mais agressiva, para proteger a compra e a venda de drogas", relembra o delegado Rodolpho Machado.





Além do entorpecente, com ele foi apreendido um caderno de anotações que a polícia acredita que auxiliará nas investigações, visando a prisão de outros integrantes da organização criminosa que atua na região.

Ambas as ações aconteceram na tarde da última quinta-feira (17) e foram esclarecidas em entrevista coletiva concedida pelos policiais na manhã desta segunda (21).