Agente socioeducativo aponta arma para PMs durante confusão e é morto em BH

Confusão aconteceu no aglomerado Morro da Vaca, no Conjunto Jardim Filadélfia, em BH (foto: Reprodução/Google Street View) pagode que reuniu em torno de 200 pessoas em plena pandemia do novo coronavírus deu início a uma grande confusão no Conjunto Jardim Filadélfia, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (20). No tumulto, o agente socioeducativo William Douglas Barbosa, de 38 anos, apontou uma arma em direção à uma viatura da Polícia Militar (PM) e foi baleado, falecendo logo depois do socorro. Uma ‘cantada’ sem sucesso durante umque reuniu em torno deem plena pandemia do novodeu início a uma grande confusão no Conjunto Jardim Filadélfia, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (20). No tumulto, o agente socioeducativo, de 38 anos, apontou uma arma em direção à uma viatura dae foi baleado, falecendo logo depois do socorro.





De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando William estava próximo do balcão do bar onde acontecia o pagode. No local, ele se encontrou com uma mulher e começou a proferir ‘cantadas’ de cunho sexual. A moça, no entanto, negou a investida do rapaz, que teria se revoltado com a situação, saindo do estabelecimento bastante alterado. Ele, então, foi ao seu veículo e pegou uma pistola ponto 40. O proprietário do bar disse aos policiais que houve atrito entre o agente e outras pessoas. A mulher, com medo, buscou abrigo em uma residência próxima.





07:42 - 21/09/2020 Volta às aulas: Colégio Militar de BH desafia Justiça e abre as portas nesta segunda Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), que faziam patrulhamento no aglomerado Morro da Vaca para prevenir homicídios e tráfico de drogas, viram o alvoroço e detectaram pessoas dizendo que “ele está armado”. A guarnição, ao visualizar o rapaz com a pistola na mão, deu a ordem por três vezes para que ele soltasse o armamento, algo que não aconteceu. Foi então que William apontou o cano da arma em direção aos militares, que revidaram. O número de disparos que acertou o agente não foi confirmado. Nesse momento, uma correria se formou entre os participantes do pagode. Militares do, que faziam patrulhamento no aglomeradopara prevenir homicídios e tráfico de drogas, viram o alvoroço e detectaram pessoas dizendo que “ele está armado”. A guarnição, ao visualizar o rapaz com a pistola na mão, deu a ordem por três vezes para que ele soltasse o armamento, algo que não aconteceu. Foi então que William apontou o cano da arma em direção aos militares, que revidaram. O número de disparos que acertou o agente não foi confirmado.





William tentou fugir por alguns metros, mas, já baleado, acabou caindo. Uma viatura da Polícia Militar prestou socorro ao agente socioeducativo - que só foi identificado por meio de uma Carteira de Trabalho que estava em seu veículo - até a UPA Santa Terezinha, na Região da Pampulha, onde morreu.





De acordo com registros da PM, William tem passagens por lesão corporal e vias de fato. Em ambas as ocorrências, as ações do agente foram classificadas com “extrema agressividade”. As armas dos militares que dispararam contra o rapaz foram acauteladas e estão à disposição da Justiça. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).