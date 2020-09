Música ao vivo volta sem dança e exibição de esportes em BH

Bares com música ao vivo poderão funcionar em BH após regras duras de isolamento para a contenção da COVID-19, mas dança de clientes e aglomerações estão suspensas, sendo mantida a proibição de se exibir eventos esportivos e projeção de imagens, o que tem sido repetidamente desrespeitado por estabelecimentos da capital mineira.Os protocolos específicos de vigilância em saúde para atividades de música ao vivo em bares e restaurantes foram publicados neste sábado (19) pela portaria 375 da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte. A norma destaca proibições anteriores que vêm sendo burladas, como projeção de imagens, apresentações teatrais e exibição de eventos esportivos.Para que os músicos possam voltar a alegrar suas plateias será necessário a instalação de "barreira física de vidro, acrílico ou outro material eficiente, com anteparos frontais e laterais, para separação entre o palco, os músicos e o público", informa a portaria.O uso de máscara facial com cobertura de nariz e boca para os músicos integrantes da banda e equipe técnica será obrigatório. Não se pode permitir o compartilhamento de microfones, equipamentos e instrumentos sem a prévia higienização.Danças estão vedadas, bem como a circulação dos artistas entre o público. Caberá aos estabelecimentos promover a orientação ao público quanto às medidas de segurança para a prevenção da COVID-19 imediatamente antes do início de cada apresentação.