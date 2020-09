Carro pega fogo na Avenida dos Andradas, em BH; veja vídeo

Um carro pegou fogo na Avenida dos Andradas, no sentido Centro, na altura do Bairro São Geraldo, Região Leste de BH, na manhã desta quarta-feira (16). Ninguém ficou ferido.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter o fogo. O carro foi totalmente consumido. Ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio.