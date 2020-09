Chefe é condenada a indenizar estagiária por chamá-la de macaca em BH

(foto: Pixabay)









A juíza Fernanda Garcia Bulhões Araújo, no entanto, ressaltou que provas testemunhais confirmam a versão da estagiária. Segundo testemunha arrolada no processo, a chefe dirigiu à subordinada a seguinte pergunta: “O que essa macaca está fazendo aqui?”. A afirmação não teria sido feita em tom agressivo, mas gerou constrangimento em todos os presentes, submetendo a estagiária a situação humilhante, vexatória e dolorosa.





A magistrada também observou que, embora a condenada tente contextualizar o termo e reforçar seu significado literal indicado no dicionário, a sociedade brasileira é plural e miscigenada, com triste histórico de discriminação racial. “Não são relevantes para afastar o dano as justificativas de embriaguez, festividade ou qualquer outra, independentemente da motivação ou real intenção. Tampouco afasta o dano o nível de relacionamento entre as partes até aquele momento, inclusive durante a festividade”, salientou a juíza.



Os R$ 6 mil fixados para a indenização, concluiu a julgadora, visam reparar o dano sofrido pela jovem, configurando-se também como medida educativa. O acordo entre as partes foi homologado em 6 de agosto.

A 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte condenou uma advogada a indenizar a ex-em R$ 6 mil por. A jovem foi chamada de macaca na frente dos colegas durante uma confraternização do escritório onde trabalhava.