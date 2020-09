PM apreende 20kg de crack e 13kg de maconha durante operações em Sabará

Drogas apreendidas durante a operação policial (foto: Divulgação/PMMG) Polícia Militar nessa terça (16) resultaram em uma grande apreensão de drogas em Sabará, na Grande BH. No total, foram apreendidos cerca de 20kg de crack, 13kg de maconha e uma porção grande de cocaína. Três pessoas foram presas. Duas operações daMilitar nessa terça (16) resultaram em uma grande apreensão deem, na Grande BH. No total, foram apreendidos cerca de 20kg de crack, 13kg de maconha e uma porção grande de cocaína. Três pessoas foram presas.









A segunda ocorrência aconteceu no Bairro Santo Antônio de Roça Grande. A PM foi informada de que um carregamento havia acabado de chegar na região com destino a um homem para distribuição. A operação foi montada e, após horas de buscas, as drogas foram encontradas enterradas em um lote de um comparsa dele.





Foram apreendidas 14 barras de crack, que totalizavam aproximadamente 18kg, 51 pedras brutas da mesma droga, totalizando mais 2kg, uma barra de maconha de aproximadamente 1kg, uma porção de 200g de cocaína e uma balança de precisão.





Um homem de 27 anos, que estava em prisão domiciliar em virtude da pandemia e com histórico por homicídio e porte ilegal de armas, foi apontado como o líder do esquema e preso. Com ele, um comparsa, de 25, que também tinha histórico criminal por homicídio e tráfico de drogas.