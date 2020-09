Polícia prende homens que aplicavam golpes fraudando saque do FGTS

Os policiais do GAECO fizeram a apreensão de dinheiro em espécie, bebidas, roupas, celulares e chips, que estavam em poder dos golpistas (foto: Divulgação/PMMG)

A abordagem aos homens foi feita com autorização da judicial. De posse do mandado de busca e apreensão, os policiais foram ao hotel e, além de prender os homens, encontraram cerca de R$ 23 mil em espécie, roupas, bebidas e aparelhos celulares e chips de operadoras de telefonia.





Eles disseram à polícia que conheceram uma pessoa na rede social WhatsApp com a qual obtinham informações sobre pessoas que tinham direito ao saque emergencial de R$ 1.045,00 relativos ao FGTS. A fonte passava aos homens os números de CPF dos beneficiários e recebia R$ 100 a cada informação. Como passava sempre 10 números por vez, recebia R$ 1.000. O comando da operação informou que os homens confessaram a origem do dinheiro e das mercadorias, compradas com o dinheiro obtido nos golpes que aplicavam.





Com os números de CPF, os golpistas usavam aparelhos celulares com números de telefones distintos, recolhiam as informações iniciais e baixavam o aplicativo “Caixa Tem”, da CAIXA, pagadora do benefício. Os homens se passavam pelos titulares das contas do FGTS, recebendo senha e contrassenha enviada por SMS pelo sistema da CAIXA. Assim, faziam os saques.

Isso explicou a apreensão dos aparelhos celulares e de 38 chips de uma operadora de telefonia que estavam com os homens no quarto de hotel. Os chips que eram usados nos golpes eram descartados. Os homens estavam hospedados no hotel desde o dia 10/9 e saíam com frequência pela cidade para fazer compras.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares. Segundo o delegado Cristiano Campidelli, os homens foram ouvidos na manhã desta quarta (16) e como não havia situação flagrancial, um deles foi liberado. O outro foi preso, pois havia contra ele um mandado de prisão em aberto.





