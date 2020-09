Valadares: Corpo de garoto vítima de afogamento é resgatado do Rio Doce

Os bombeiros trouxeram o corpo de Matheus dentro de um barco e depois colocaram no caixão do IML (foto: Roberto Higino/Divulgação)

O corpo de Matheus Alves Pereira dos Santos, de 18 anos, que desapareceu nas águas do Rio Doce, em Governador Valadares na tarde desse domingo (13) foi resgatado nesta terça (15) a 250 metros do local onde ele foi tragado pelas águas. Matheus nadava próximo à margem esquerda com mais cinco amigos, no Bairro Santa Rita, quando foi levado pela correnteza.





No momento em que os homens do Corpo de Bombeiros se preparavam para o terceiro dia de buscas pelo garoto desaparecido, barqueiros que navegavam no rio avistaram um corpo boiando na margem, perto do mato.









Mesmo com águas impróprias para banhistas, contaminadas com metais pesados – vindos da barragem de Fundão, em Mariana, que se rompeu em 2015 –, além do esgoto doméstico lançado diariamente no seu leito, o Rio Doce continua atraindo banhistas.



Cuidados com o calor

A preocupação dos bombeiros é com o que está por vir. O verão ainda nem chegou e, quando chegar, mais pessoas estarão dentro do rio.





Desde o início do ano, os bombeiros já registraram 28 ocorrências de afogamento no Rio Doce em Governador Valadares. O número deve aumentar com a onda de calor a partir de outubro, que deve perdurar até março do ano que vem.





O tenente Diego Hussin, que comandou a operação de resgate do corpo de Matheus, disse que as pessoas devem ter cuidado ao entrar no rio e em lagos.



Orientou que a água não pode passar da cintura da pessoa, que não deve se afastar da margem ou querer demonstrar que sabe nadar. As águas de rios e lagos são traiçoeiras e podem levar quem se aventura em locais perigosos.