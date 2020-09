Governo de Minas estuda implementação de escola público-privada em 2021

''Charter school'' pode ser realidade em quatro escolas mineiras em 2021 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 17/06/2020)

O governo de Minas Gerais estuda a implementação de escolas público-privadas no estado em 2021. A informação foi divulgada pelo empresário Salim Mattar, dono da Localiza, em seu Twitter e confirmada pela reportagem junto à Secretaria de Estado de Educação (SEE).

O governador de Minas, @RomeuZema, vai dar início à charter school iniciando em 2021 com 4 escolas experimentais. O modelo de escola charter é uma operação independente e privada de escolas públicas que custa mais barato e desonera o cidadão. — Salim Mattar (@salimmattarBR) September 13, 2020

Segundo a pasta, o “projeto é uma das dimensões aventadas” no programa de governo de Romeu Zema (Novo). “O modelo vem sendo estudado, com toda cautela e atenção, para que, mesmo sendo uma experiência piloto, seja bem sucedido”, informou a SEE.

De acordo com a postagem de Salim Mattar, quatro escolas mineiras vão receber o projeto experimental já em 2021. O governo, no entanto, não especificou quais unidades de educação são essas.

A chamada "charter school" conta com recursos públicos, mas é administrada por um gestor privado. A SEE chama a alternativa de “ação inovadora na educação”.

Apesar da mudança, as escolas se mantêm gratuitas para a população.

As escolas desse modelo, geralmente, operam a partir de empresas sem fins lucrativos, por meio de contatos firmados com o poder público. O governo de Minas, porém, não explica quem serão os responsáveis pela gestão do projeto nem como ele vai acontecer do ponto de vista financeiro.

Esse tipo de sistema tem como berço os Estados Unidos. Em 2018, o país abrigava cerca de 6,9 mil escolas do tipo em 42 estados. Aproximadamente 3,1 milhões de estudantes recebiam esse tipo de educação.