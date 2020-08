Programa premia escolas públicas de MG com melhor desempenho na educação básica

Inscrições para a Corrida do Saber já estão abertas, escolas escolas que se destacaram na nota do Ideb 2019, vão ser premiadas com o valor total de R$ 3 milhões que são divididos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Escolas públicas estaduais e municipais de Minas já podem se inscrever para a Corrida do Saber. O projeto vai destinar recursos de emendas parlamentares para as instituições que tiveram o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2019. A participação vale para a educação básica, com alunos entre 6 e 11 anos. estaduais e municipais de Minas já podem se inscrever para a. O projeto vai destinar recursos de emendas parlamentares para as instituições que tiveram o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (), de 2019. A participação vale para a, com alunos entre 6 e 11 anos.





19:34 - 29/07/2020 COVID-19: Zema fala em reabrir escolas 'assim que os números indicarem' Laura Serrano (NOVO) e sua equipe. Segundo a parlamentar, foram concentrados esforços no ensino fundamental, porque todas as crianças devem ter acesso à igualdade de oportunidades, independentemente do nível de renda da família. “Crianças com ensino básico de qualidade têm maiores perspectivas de futuro, mais possibilidades, capacidade de desenvolver seu pleno potencial e contribuir para uma sociedade mais próspera e feliz”, ressalta. Este é o segundo ano do projeto Corrida do Saber, desenvolvido pela deputada estadual(NOVO) e sua equipe. Segundo a parlamentar, foram concentrados esforços no ensino fundamental, porque todas asdevem ter acesso à igualdade de oportunidades, independentemente do nível de renda da família. “Crianças com ensino básico de qualidade têm maiores perspectivas de futuro, mais possibilidades, capacidade de desenvolver seu pleno potencial e contribuir para uma sociedade mais próspera e feliz”, ressalta.





A primeira edição foi feita apenas em escolas das Superintendências Regionais de Educação (SREs) Metropolitanas. De acordo com a deputada, algumas escolas premiadas melhoraram a nota de desempenho em mais de 200%. Ela também informou que foram 132 escolas inscritas e 37 delas premiadas com os recursos das emendas parlamentares, com valores entre R$ 25 mil e R$ 330 mil, para cada uma.





“Agora, para esta edição, estamos prontos para estender o programa para todo o estado de Minas Gerais. A principal expectativa é que mais escolas se inscrevam e se sintam ainda mais motivadas a desenvolver o potencial de seus alunos”, disse.





As escolas que se destacaram na nota do Ideb, em 2019, vão ser premiadas com o valor total de R$ 3 milhões, que são divididos de acordo com as necessidades apresentadas pelas escolas, a exemplo de obras, aquisição de mobiliário escolar ou equipamento escolar.





Todas as escolas de Minas com notas do Ideb em 2019 para os anos iniciais do ensino fundamental, de 6 a 11 anos, podem participar da Corrida do Saber. O edital e as inscrições, que podem ser feitas até 4 de setembro, estão disponíveis no site www.lauraserrano.com.br/corridadosaber

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.