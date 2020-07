Pesquisa revela que mais da metade das escolas em Minas não tem acesso à internet

Menos de 10% das cidades brasileiras possuem 100% das escolas com computadores conectados à internet (foto: Pixabay/Reprodução) pandemia do novo coronavírus, um estudo recente mostrou que o Brasil não tem condições concretas para realizar o ensino a distância tanto no caso de escolas públicas quanto privadas. De acordo com a pesquisa, apenas um terço das instituições de ensino brasileiras tem computadores para uso dos alunos. Em Minas, mais da metade das escolas (53%) não tem acesso à internet. Além da limitação estrutural, outros desafios também foram apontados pelo estudo no que diz respeito ao ensino remoto no Brasil. Diante da atualdo novo, um estudo recente mostrou que onão temconcretas para realizar otanto no caso de escolas públicas quanto privadas. De acordo com a pesquisa, apenas um terço das instituições de ensino brasileiras tempara uso dos alunos. Em Minas, mais da metade das escolas (53%) não tem acesso à. Além da limitação estrutural, outrostambém foram apontados pelo estudo no que diz respeito ao ensino remoto no Brasil.





Kairós Desenvolvimento Social, Minas Gerais é o sexto estado com ensino mais conectado do Brasil. O Rio Grande do Sul ocupa a primeira posição, seguido por Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Entre as cidades mineiras, Belo Horizonte tem mais da metade (63,4%) das escolas com internet disponível para uso dos alunos. A capital ocupa o 202º lugar entre os 853 municípios do Estado. De acordo com a pesquisa realizada pelaé o sexto estado com ensino mais conectado do Brasil. Oocupa a primeira posição, seguido por. Entre as cidades mineiras,tem mais da metade (63,4%) das escolas com internet disponível para uso dos alunos. A capital ocupa o 202º lugar entre os 853 municípios do Estado.





Menos de 10% das cidades brasileiras possuem 100% das escolas com computadores conectados à internet. O levantamento mostrou que a disparidade entre regiões é expressiva: no Acre, apenas 8,3% das instituições de ensino possuem essa condição, enquanto no Rio Grande do Sul, 66,3% das escolas dispõem dos equipamentos.





Além da falta de estrutura para a realização do ensino a distância, a pequisa também expôs que há uma limitação educacional no Brasil, considerando que as escolas não são capazes de desenvolver, com os alunos, orientações sobre o uso da internet e seus riscos. “O ensino a distância, como ferramenta auxiliar, virou um improviso, além de os estudantes não desenvolverem capacidades de uso criativo e produtivo da internet, ou de identificar e combater fake news e abusos”, opinou o diretor da Kairós e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Elvis Cesar Bonassa.





Na tentativa de reverter o grande atraso digital do país, a pequisa reforçou que as escolas devem planejar formas de integrar a internet ao processo educacional. Capacitação de professores, metodologia de uso e diretrizes educacionais foram alguns dos pontos citados pela Kairós. “A escola não deve “se adaptar” ao mundo digital, deve sim integrá-lo como parte de sua metodologia. Sem isso, colocar computadores rapidamente nas escolas vai ser apenas um grande negócio de compra”, esclareceu o estudo.





O ensino remoto no Brasil tem encontrado dificuldades para ser aplicado de maneira ideal. Além das reclamações por parte dos alunos, os professores também se mostram desconfortáveis e insatisfeitos com o sistema. Uma pesquisa recente, realizada pelo Instituto Península, mostrou que 83% dos professores reconhecem estar despreparados para utilizar ferramentas digitais. Mais da metade dos docentes, 67%, declararam sofrer quadros de ansiedade diante da necessidade do uso da internet para as aulas virtuais.





De modo geral, a pesquisa frisou a necessidade de que as escolas se integrem ao mundo digital. “Exige planejamento e visão sistêmica, definição de estratégias pedagógicas e operacionais para modernização do sistema de educação. Muito mais do que colocar computadores nas escolas, trata-se de colocar as escolas na era digital”, pontuou a empresa responsável pela pesquisa. A preparação e capacitação dos professores também são pontos essenciais para o sucesso do ensino a distância.