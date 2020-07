Sobrecarregados pelo ensino remoto, professores podem adoecer em massa, alerta psicóloga

Sobrecarga na pandemia: 32% dos professores mineiros avaliam a própria saúde mental como ruim ou péssima, segundo pesquisa (foto: Youtube/Reprodução) professora do 1° ano do Ensino Fundamental. Desde a suspensão das atividades presenciais nas escolas de Minas Gerais - condição imposta pela pandemia do novo coronavírus - Beatriz Torres encara o que talvez seja o maior desafio de sua carreira, iniciada há 30 anos: o ensino remoto.



04:00 - 29/05/2020 Coronavírus: as limitações do ensino a distância em Minas virtual e ainda se certificar de que eles estão aprendendo. “Fora que estamos falando de uma atividade 80% afetiva. Quem alfabetiza precisa lidar com a criança que vem mostrar o dentinho que caiu. O professor precisa estabelecer com ela uma relação de confiança. Então, além de dar aula, eu disponibilizo meu WhatsApp aos pais, dou uma atenção individualizada, senão, não funciona. E ainda preciso conciliar tudo isso com a rotina familiar”, conta a educadora.



A sobrecarga tem se refletido na saúde física mas, sobretudo, emocional dos professores de Minas e do Brasil. Ao menos duas pesquisas realizadas este ano mostram a dimensão do problema. Uma delas, realizada pelo portal Nova Escola, ouviu 8,1 mil educadores de todos os estados brasileiros das redes pública e privada. Segundo o levantamento, divulgado em 21 de julho, 28% dos entrevistados avaliam a própria saúde mental como ruim ou péssima nesse momento. Entre os profissionais mineiros, o percentual é de 32%. A experiência de trabalho remoto no estado foi classificada como ruim ou péssima por 72% dos participantes.



Em maio, outro estudo, conduzido pelo Instituto Península, envolvendo 2,4 mil docentes, delineou um cenário semelhante: 53% dos respondentes disseram estar muito ou totalmente preocupados com a própria saúde. Muitos também relataram sentimentos como medo, ansiedade e insegurança.



(foto: Esgotamento profissional: para 72% dos professores mineiros experiência do ensino remoto é ruim ou péssima, diz pesquisa) Síndrome de Bournout. O distúrbio consta na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde maio de 2019. Os principais sintomas são exaustão, alterações no apetite e humor, sentimento de incompetência dores musculares e falhas na memória - resultantes de trabalhos desgastantes, competitivos ou que envolvem muita responsabilidade. Em estágios mais avançados, o esgotamento profissional pode levar à depressão profunda.



“A vulnerabilidade ao adoecimento varia de pessoa para pessoa. Ele depende de fatores internos e externos. Os internos têm a ver com os aspectos psicológicos de cada um, como história familiar ou crenças. Os externos são aqueles que geram estresse, como cobranças e mudanças repentinas. Tem gente com alta tolerância ao estresse e há quem adoeça diante de uma pressão mínima. A pandemia, de qualquer forma, é uma situação caótica como poucas que já vivemos”, analisa a terapeuta.



Entre os principais fatores que impactam a saúde emocional dos professores na quarentena, Renata aponta as transformações bruscas impostas pelo ensino remoto, que exigiram o desenvolvimento de habilidades e competências em grande velocidade. “Muitos professores não estavam habituados a lidar com a tecnologia e foram pressionados a aprender diversas técnicas rapidamente. A curva de aprendizado leva um tempo, que eles não tiveram. Some-se a isso o fato de que muitas escolas sequer ofereceram cursos ou treinamentos adequados, os profissionais precisaram se virar sozinhos. Tudo isso gera sensação de fracasso, impotência, frustração, entre outras emoções muito negativas ”, avalia a psicóloga.



A grande carga de responsabilidade, o alto nível das cobranças impostas por empregadores de pais de alunos, além da rotina familiar que, com o home office, acaba por atropelar o trabalho, completam a atmosfera estressante que já começa a adoecer educadores. “Muitos já pedem licenças e afastamentos para cuidar da saúde. Não é fácil mesmo encarar tudo isso. Trabalhar em casa com filhos, poucos computadores disponíveis, medo de perder o emprego e ainda o receio do contágio pela COVID-19 exige muito do profissional”, pondera Renata.



'Que tal focar naquilo que você consegue fazer em vez daquilo que não consegue', propõe a psicóloga Renata Borja (foto: Raquel Moreno/Divulgação) modulação emocional. De acordo com a especialista, trata-se da capacidade que qualquer pessoa pode desenvolver para lidar com emoções fortes - sobretudo as negativas, que levam à inércia e ao desvio do foco necessário.



O primeira atitude que o profissional pode tomar nesse sentido, ensina a psicóloga, é se cobrar menos e ter mais compaixão por si mesmo, além de parar julgar as próprias emoções.”’Ah, mas eu não deveria estar sentindo essa raiva’. Mas está sentindo. Sinta. O que importa não é o que a gente sente, mas como lidamos com esses sentimentos”.



O próximo passo, segundo a especialista, é aprender a usar as emoções de forma assertiva. “Dentro do limite adequado, elas funcionam como um estímulo. A raiva, por exemplo, sob controle traz foco. E que tal eu isso para focar naquilo que, nesse momento, eu consigo fazer, e não para me revoltar com o que eu não consigo? A terapia pode ajudar nesse equilíbrio”, propõe.



Renata também sugere adaptações na rotina, que melhoram a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde emocional dos educadores sobrecarregados pelo ensino remoto. Veja o que você pode fazer desde já.



Peça ajuda

“Esse é o ponto mais importante: não espere ficar gravemente adoecido para procurar ajuda profissional. Alterações bruscas de humor, cansaço excessivo, taquicardia e dores de cabeça frequentes costumam ser os primeiros sinais da síndrome de Burnout. Diante deles, o professor deve acionar o médico ou um psicólogo de sua confiança”





Planeje-se

“Estabeleça metas diárias e, pelo menos, mensais, com metas realistas. Foque nas suas habilidades, não nas deficiências. Sem planejamento, é quase impossível vencer a atmosfera de estresse”.





Lazer e atividade física

“Proporcione a si mesmo momentos constantes de lazer. Já os exercícios vão ajudar na produção de serotonina e endorfina, reguladores naturais do humor”





Exercite a espiritualidade

“São momentos valiosos de encontro da pessoa com ela mesma, que ajudam no processo de autoacolhimento. Quem não crê em nada pode praticar meditação, por exemplo. O efeito é similar”