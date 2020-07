COVID-19: Zema fala em reabrir escolas 'assim que os números indicarem'

Escolas estaduais estão fechadas desde meados de março (foto: IEPHA MG/Divulgação)

O governador Romeu(Novo) evita cravar a data do retorno às aulas presenciais nasestaduais de Minas Gerais. Nesta quarta-feira, ao anunciar a nova versão do programa que norteia a flexibilização das medidas restritivas, o chefe do Executivo estadual disse que as instituições de ensino serão reabertas quando a pandemia do novopermitir.





"Assim que os números indicarem, teremos a maior urgência em fazer (a volta às aulas). Não quero que alunos fiquem longe das aulas presenciais, que são muito importantes. Apesar das aulas virtuais e do material físico distribuído, sabemos que o ensino carece da presença física", sustentou, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.Desde 18 de maio, os alunos das instituições estaduais têm tido aulas remotas, veiculadas pela Rede Minas e pela TV Assembleia. O programa inclui, também, o aplicativo Conexão Escola e apostilas.Segundo Zema, o Amazonas é o único estado a analisar a possibilidade de retorno às atividades presenciais. Ele ressaltou a preocupação com o tema, mas pregou cautela.“O retorno às aulas é, talvez, nossa maior preocupação. Sabemos que os alunos, afastados da presença física de seus colegas e professores, acabam não tendo um desempenho tão bom”, disse.Zema comentou o assunto durante o anúncio do novo Minas Consciente . O plano, que traça diretrizes para a flexibilização das medidas restritivas nos municípios do estado, é dividido em três fases.



Nas cidades que compõem a onda vermelha, podem funcionar apenas serviços essenciais. No estágio intermediário, amarelo, atividades essenciais estão liberadas. O último nível, verde, contempla serviços não essenciais com alto risco de contágio.



As escolas, contudo, não estão em nenhuma das três fases. Elas foram fixadas em uma categoria especial, à parte das demais. O novo plano começa a vigorar em 1° de agosto.

Coronavírus em Minas

Segundo o mais recente boletim da COVID-19, divulgado pela secretaria de Estado de Saúde nesta quarta, Minas Gerais tem 119.394 casos confirmados e 2.608 mortes.





