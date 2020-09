Homem é morto a pauladas e golpes de facão por dívida de R$ 40

Crime aconteceu durante confraternização dentro de uma casa da cidade (foto: PMMG/divulgação)

Leonardo Geraldo Silva, de 39 anos,após ser agredido a pauladas e golpes de facão durante umana madrugada desta sexta-feira (11), em Varginha. O motivo do crime seria umade R$ 40. A polícia acredita que o caso tenha ligação com o tráfico de

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma confusão em uma casa no Bairro Vila Floresta.



“Conforme informações com os envolvidos na casa onde aconteceu o homicídio, uma das vítimas relatou que um homem de 25 anos chegou acompanhado de mais duas pessoas. Devido ao não pagamento da dívida, eles começaram agredir as pessoas com golpes de facão e pauladas”, diz um trecho do documento.

O dono da casa, de 36 anos, conseguiue chamou a PM. “A vítima informou que levou um golpe na cabeça, mas mesmo assim conseguiu pular o muro do Cemitério Municpal para se esconder. Disse ainda que percebeu que Leonardo não tinha conseguido fugir e, sem coragem de entrar na casa, chamou a polícia”, completa.

Os militares foram até o local e encontram o corpo de Leonardo com diversas lesões na cabeça. “Foi acionado socorro, porém segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava sem vida. A casa foi isolada para a perícia e iniciada a busca pelos suspeitos”, diz.

A polícia abordou as outras duas vítimas e três suspeitos pelo crime. Um homem de 25 foi preso e um menor de 16 apreendido.



Os suspeitos receberam atendimento médico e em seguida, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A polícia está atrás de um terceiro envolvido, de 21 anos.

O corpo de Leonardo Geraldo Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.