Ex-secretário de saúde morre após ser atacado com facão durante visita política

Ex-secretário de saúde chegou a ser socorrido, mas não resistiu (foto: Redes Sociais )

Israel Alves,de saúde de Campo Belo, no Sul de Minas,na manhã deste domingo (6) após serno Bairro Vieiras. De acordo com a polícia, o ataque aconteceu na noite de sábado (5), quando a vítima saia de uma residência.

Segundo a polícia, o ex-secretário, de 59 anos, foi atingido com golpes dee estava acompanhado doestadual Duarte Bechir () em uma visita. “Oaconteceu quando a vítima e a testemunha estavam em direção ao carro. Israel foi surpreendido por um homem que estava com um facão”, explica a assessoria de imprensa da Polícia Militar.

A PM informou que Israel tentou fugir, mas foi perseguido. “Uma outra testemunha apareceu e em defesa a vítima, atacou o suspeito com uma pá”, completa.

Prefeitura de Campo Belo divulgou nota de pesar (foto: Prefeitura de Campo Belo)

Israel foi socorrido em estadopara a Santa Casa de Campo Belo, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado aoda cidade.

O suspeito de 33 anos, que tem distúrbio psicológico, foi identificado e preso pela PM. “O homem foi preso em casa. E durante a ação da polícia, o suspeito colocou fogo na residência. Houve uma explosão no imóvel e parte das chamas atingiram as pernas do suspeito”, ressalta.

O homem foi encaminhado para o Pronto Atendimento Médico (PAM) e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil de Campo Belo. A reportagem tentou contato com a polícia civil para saber detalhes da prisão, mas até o momento, não obteve respostas.

Ainda de acordo com a PM, o deputado Duarte Bechir não ficou ferido durante o ataque.