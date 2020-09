Trio é preso em BH ao aplicar o golpe do 'falso assalto' em policial civil

'Falso assalto' ocorreu próximo ao Shopping Oiapoque (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Dois homens e uma mulher foram presos na tarde de sábado (5) em Belo Horizonte, depois de tentarem aplicar o golpe do "falso assalto", na Avenida do Contorno, próximo ao Shopping Oiapoque, na região central da capital.





De acordo com informações dos militares, assim que a mulher anunciou o assalto, a policial reagiu e a deteve dentro do veículo. O filho da policial, que também estava no veículo, empurrou um dos homens para fora e trancou a porta do carro. Na bolsa da mulher estava uma faca que ela usaria no crime.





Acionados pelo rádio, os militares fizeram cerco na região e conseguiram localizar os outros dois comparsas do crime, todos eles 'velhos conhecidos' dos policiais: um dos homens já tinha 25 passagens; outro tinha 11 e a mulher, 9.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira