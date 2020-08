Ladrões são presos depois de cometer assaltos no Salgado Filho e Serra

Polícia apreendeu um revólver de assaltante que tentou fugir, mas acabou preso (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar prendeu dois ladrões nesta sexta-feira (14), em Belo Horizonte. O primeiro foi no Bairro Salgado Filho e o segundo, que estava na garupa de uma moto, na Serra. ois. O primeiro foi no Bairro Salgado Filho e o segundo, que estava na garupa de uma moto, na Serra.









Os policiais se deslocaram para o local, onde encontraram a vítima, uma mulher de 25 anos, gritando com um homem que tentava tomar a bolsa dela. Ao perceber a chegada dos policiais, ele tentou correr, mas foi alcançado e preso.





O assaltante, de 32 anos, tinha um revólver na cintura. Em levantamento, os policiais descobriram que o suspeito já tinha sido preso várias vezes, tendo cinco registros de roubos, sendo a última ocorrência em março último. Ele foi levado para o Ceflan 3.

Motocicleta

Policiais que faziam o patrulhamento no Bairro Cruzeiro suspeitaram de dois ocupantes de uma motocicleta, sendo que as características físicas do garupeiro coincidiam com as de relatos de vítimas de assaltos na Região Centro-Sul da capital.





Diante disso, os policiais decidiram seguir a moto. Ao perceber a aproximação da polícia, o piloto acelerou. Os policiais deram ordem para parar, no entanto a fuga prosseguiu, com o motoqueiro avançando sinais, invadindo a contramão e pilotando de maneira agressiva e perigosa.





Seguindo na direção da Serra, pela Rua Itapemirim, o piloto da moto perdeu o controle e bateu num carro que estava estacionado. Os dois ocupantes caíram. O garupeiro levantou-se e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso. O piloto, por sua vez, ergueu a moto e fugiu do local. Na cintura do aprendido, uma réplica de um revólver.





O homem preso, de 20 anos, foi reconhecido por duas vítimas de roubos ocorridos em datas anteriores. Segundo os policiais, o detido tem passagens na polícia por crimes de tráfico de drogas e ameaças de morte. No local onde bateram a moto, foi encontrada uma sacola que tinha em seu interior uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação artesanal, um revolver calibre 12, também de fabricação artesanal, além de 21 pinos de cocaína. O preso foi levado para o Ceflan 3.