Racismo: homem é preso após discriminar guarda civil de Contagem

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (14) após ato racista contra um guarda civil de Contagem, na Grande BH. Ele se negava a obedecer às orientações do oficial, quando se exaltou e cometeu o ato discriminatório.

O crime aconteceu em uma agência bancária, na Praça Silviano Brandão, no Centro de Contagem. O guarda orientava as pessoas que estavam no local para que umanão se formasse em frente à unidade e sobre a obrigatoriedade do uso de