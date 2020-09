COVID-19: ONGs e entidades assistenciais relatam engajamento inédito

Rede Solidária BH tem desenvolvido ações sociais para ajudar pessoas em vulnerabilidade social na pandemia de COVID-19 (foto: Rede Solidária BH) coronavírus. E muitas vezes, essa ajuda vem de Organizações Não Governamentais (ONGs) e entidades de cunho social. Para isso, essas instituições precisaram superar as dificuldades que já vivenciavam antes da COVID-19 e os obstáculos impostos com o surgimento da doença. Mais do que nunca, muitas pessoas precisam de ajuda neste momento de crise com a pandemia do novo. E muitas vezes, essa ajuda vem de Organizações Não Governamentais () e entidades de cunho social. Para isso, essas instituições precisaram superar as dificuldades que já vivenciavam antes dae os obstáculos impostos com o surgimento da doença.









Para o presidente da Rede Solidária BH, Maurício Martins, a pandemia evidenciou a divisão que existe na sociedade e revelou um paradoxo. “Se por um lado ficou mais difícil mobilizar as pessoas, por causa das restrições sanitárias e do medo do vírus, por outro aumentou a sensibilização em relação a esse abismo existente entre as classes sociais e por consequência um engajamento inédito”, disse.





Ele conta que, a cada semana, mais de 500 voluntários se dispuseram a ajudar na distribuição de marmitas, água, cobertores, fraldas geriátricas e infantis, máscaras e outros.





Até o momento, a entidade já distribuiu:

70 mil agasalhos;

5 mil cobertores;

3,5 mil atendimentos;

10.150 refeições;

3 mil litros de água;

52 mil máscaras;

18 mil litros de álcool em gel;

20 pessoas que viviam nas ruas da capital e que retornaram para a casa;

3 mil kg de ração para cães abandonados;

30 entidades beneficiadas;

3 mil voluntários.





Além da população em situação de rua, as ações foram estendidas a comunidades como Pedreira Prado Lopes; Barreiro; Taquaril; Nova Cachoeirinha; Funil, Índio, Vila Ouro Preto, Vila Urca, Dandara, Ventosa, Morro do Papagaio e Tupi.





Como ajudar

doações em dinheiro para ajudar a ONG. Além disso, se a pessoa tiver o interesse em se tornar um voluntário, basta contactar a entidade nas redes sociais. O perfil no instagram é No site da Rede Solidária BH, é possível fazerem dinheiro para ajudar a ONG. Além disso, se a pessoa tiver o interesse em se tornar um, basta contactar a entidade nas redes sociais. O perfil no instagram é @redesolidariabh





Para Dai Dias, idealizadora e fundadora da entidade, além das pessoas em vulnerabilidade social, os voluntários, investidores e doadores também têm a vida transformada. “Ser voluntário é doar-se ao bem. É você levar esperança, amor e carinho para pessoas que mais precisam. O que muita gente confunde é que para se tornar um voluntário é preciso doar algo. Mas a maior doação que a gente pode receber de um voluntário é o seu tempo, seu engajamento, sua dedicação e seu amor”, destaca.





A arquiteta, urbanista, gestora de projetos e designer de impacto social, Aline Maria Pereira, é voluntária desde 2016 e revela que a sua vida mudou, desde a primeira experiência de que participou na Pedreira Prado Lopes por meio do Instituto Inconformados. Desde então ela não parou mais. “O trabalho com propósito faz muito sentido depois dessas experiências com voluntariado. Não me vejo fazendo outra coisa, além de cuidar e repassar expertise às pessoas e aos projetos sociais”, disse Aline que esteve na linha de frente na ação emergencial desenvolvida pela Rede Solidária desde o início a pandemia.

