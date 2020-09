Roda de caminhão se solta, atinge motocicleta e deixa um morto na MG-424

Um homem morreu e outro ficou ferido após a moto em que elas estavam ser atingida por uma das rodas de um caminhão na manhã desta quinta-feira na MG-424, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu no km 7, no sentido, altura do Bairro Parque Jardim Encantado. Segundo a(PMRv), o condutor do caminhão ficou no local e prestou apoio.