Semana será de temperaturas próximas aos 30°C em BH e em Minas

Manhã de céu claro na Serra do Rola Moça (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

máximas próximas aos 30°C, calor se mantenha intensa na capital e em quase todo o estado nos próximos dias. Com temperaturaspróximas aos 30°C, BH já nem parece a mesma cidade que bateu o recorde de dia mais frio do ano há apenas cinco dias . A atuação de uma massa de ar seco, que já dura desde o final da semana passada, fará com que a sensação dese mantenha intensa na capital e em quase todo o estado nos próximos dias.









O tempo fica seco em todo o estado com exceção da faixa leste - Zona da Mata e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri -, onde há maior nebulosidade em virtude de umidade vinda do oceano, mas sem previsão de chuvas. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.





Os termômetros devem chegar perto ou ultrapassar os 30°C durante a tarde desta segunda (31) em todo o estado. A máxima em Minas poderá chegar a 37°C, no Triângulo, e mínima em 7°C, no Sul.





Cuidados com o tempo seco





O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina