Duas pessoas morrem em batida entre Vectra e ônibus no Norte de Minas

Acidente aconteceu na MGC 122, no município de Capitão Enéas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação) e outra ficou gravemente ferida na batida frontal entre um Vectra e um ônibus, ocorrido na noite desse sábado (29), na MGC 122, km 216, no município de Capitão Enéas, no Norte de Minas. As três vítimas eram ocupantes do carro de passeio. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.









Entre os ocupantes do ônibus, apenas o condutor sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico. Ele contou que o motorista do Vectra perdeu controle do veículo, que rodou na pista e bateu de frente com ônibus. Acidente teria ocorrido em uma reta.





Morreram na hora o motorista do carro de passeio e um passageiro. Os dois moravam em Montes Claros, na mesma região, onde os corpos devem ser sepultados na tarde deste domingo (30).





Um terceiro ocupante do Vectra ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para a Santa Casa de Montes Claros, onde segue internado.