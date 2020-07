Bandidos tentam assaltar carretas, mas causam acidente no Norte de Minas

Batida aconteceu na altura do Km 433 da BR-251, em Montes Claros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um acidente com quatro carretas e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (10) em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as batidas aconteceram por causa de uma tentativa de assalto na BR-251.

SAIBA MAIS 10:31 - 03/05/2020 PRF apreende 5 toneladas de maconha em carreta-tanque na BR-251

PRF apreende 5 toneladas de maconha em carreta-tanque na BR-251 11:23 - 17/04/2020 Carreta que transportava frangos vivos tomba na BR-251

Carreta que transportava frangos vivos tomba na BR-251 11:33 - 05/01/2020 Batida entre carreta e ônibus deixa duas pessoas mortas na BR-251, em Minas

O homem mais novo sofreu um trauma no tórax, enquanto o mais velho uma contusão na face e fratura no nariz. Já a mulher reclamava de dor cervical, no cotovelo direito e no dedão do pé.

A ocorrência

De acordo com a corporação, tudo aconteceu depois que uma quadrilha, distribuída em quatro carros e uma carreta, tentou um assalto na rodovia. O objetivo era roubar as cargas de cigarro que eram levadas por três das carretas, todas de uma mesma empresa, uma gigante do ramo.

O acidente aconteceu na altura do Km 433, por volta das 8h, quando a carreta conduzida pela quadrilha bateu contra o carro também relacionado aos criminosos, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esse carro tem placa de Contagem, na Grande BH: um Honda CRV preto.

O motorista desse carro, contudo, fugiu logo depois da sequência de batidas, assim como o condutor da carreta ligada à quadrilha. Os outros três carros que participavam da ação criminosa fugiram do local.

Um desses carros, contudo, foi localizado ainda na BR-251, em Salinas, novamente no Norte de Minas. Nesse veículo, de acordo com a PRF, estavam seis pessoas: cinco delas foram presas e outra liberada, já que foi feita de refém pela quadrilha. Trata-se do proprietário do veículo de passeio.

Os bombeiros trabalharam no local com apoio de um helicóptero da corporação. Paramédicos do Samu e policiais rodoviários federais também compareceram ao trecho da BR-251.