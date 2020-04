Carreta que transportava frangos vivos tomba na BR-251

Carreta foi destombada no início da manhã (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Uma carreta que transportava uma carga de frangos vivos se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira na BR-251, no Norte de Minas Gerais. O motorista ficou ferido e muitas aves morreram.













Muitas aves morreram no acidente (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o caminhoneiro, que tem 31 anos, já estava fora do veículo. Ele foi encontrado em uma mata no sentido oposto ao acidente. Confuso e agitado, ele reclamava de dores em um dos braços e na região lombar. Após receber o primeiro atendimento, ele foi levado ao Hospital Municipal de Salinas.





Os bombeiros isolaram o local do acidente, limparam o óleo que vazou do veículo e espalharam serragem para evitar que outros veículos derrapassem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência e, com ajuda de um guincho, destombou a carreta e também fez o transbordo das aves. A via foi liberada.