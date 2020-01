Batida entre carreta e ônibus deixa duas pessoas mortas na BR-251, em Minas

Viaturas do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação ) Duas pessoas morreram em um acidente na BR-251, altura do quilômetro 566, em Francisco Sá, Região Norte de Minas Gerais, na tarde desse sábado (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma carreta e um ônibus de turismo e aconteceu em um local conhecido como 'curva do vento lateral'. Os motoristas dos dois veículos morreram. em um acidente na BR-251, altura do, em Francisco Sá, Região Norte de Minas Gerais, na tarde desse sábado (4). De acordo com o, a batida envolveu uma carreta e ume aconteceu em um local conhecido como 'curva do vento lateral'. Os motoristas dos dois veículos morreram.

Viaturas do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas. Segundo bombeiros que atenderam a cocorrência, alguns pasageiros do ônibus ficaram feridos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a corporação vai investigar o acidente.