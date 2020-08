Caminhão bate em carro com mãe, criança e bebê na Grande BH

O acidente ocorreu na Rua Vinte e Cinco, próximo ao número 281 (foto: WhatsApp/ Reprodução )

Umaentre ume um carro deixou quatroferidas na tarde desta quinta-feira em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na, próximo ao número 281, no Bairro Tropical, depois que o caminhão perdeu os freios e desceu a via desgovernado. O veículo colidiu em um carro Renault Sandero, onde havia três pessoas: mãe, filha de 7 anos e um bebê de colo.Ainda segundo a corporação, todos os ocupantes foram socorridos conscientes. Ninguém ficou preso às ferragens, mas a criança de 7 anos teve váriasA família foi socorrida, sem gravidade, para o Hospital Municipal de Contagem. Já o motorista do caminhão foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.