Acidente entre carreta e carros deixa sete mortos na BR-262, em Rio Casca

Imagem publicada no Twitter mostra fogo no local do acidente

Pelo menos sete pessoas morreram em um grave acidente na noite deste domingo na BR-262 em Rio Casca, na Região Central de Minas Gerais.









Sevor) de João Monlevade, do Corpo de Bombeiros de Itabira, Pote Nova e bombeiros voluntários São Domingos do Prata foram para o local para trabalhar no resgate.



Br262 https://t.co/yafHqbuRNd pic.twitter.com/V9r79fp0j5 %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F (@Br381_urgente) August 24, 2020

De acordo com o Sevor de João Monlevade, a batida envolveu uma carreta carregada com madeira, uma Hilux e um carro de passeio. Cinco pessoas morreram na caminhonete e outras duas no veículo menor.





Corpo de Bombeiros de Itabira, no carro onde morreram duas pessoas havia uma criança de 3 anos que foi retirada por populares com fratura na perna esquerda. Ela foi levada para um hospital de Ponte Nova. O condutor da carreta chegou a ficar preso às ferragens e foi levado para o Hospital Margarida, em João Monlevade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



23h25 - Em São Domingos do Prata/MG, BR 262, km 153, com interdição parcial, em sistema de pare e siga. Sem congestionamento no local. %u2014 PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) August 24, 2020

Às 23h25, o trânsito fluía no esquema de siga e pare, com interdição parcial da via, conforme a PRF.