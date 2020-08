Acidente ocorreu na Rodovia MGC 161 (foto: Reprodução/Google Maps ) morreu em um acidente na tarde desse domingo (23), na rodovia MGC-161, em São Francisco, no Norte de Minas. O veículo em que ela estava era conduzido por um homem de 35 anos inabilitado e alcoolizado.

Uma jovem de 18 anosem um acidente na tarde desse domingo (23), na rodovia MGC-161, em São Francisco, no Norte de Minas. O veículo em que ela estava era conduzido por um homem de 35 anos





Uma equipe do SAMU constatou a morte da passageira de 18 anos e prestou socorro às vítimas feridas; o motorista, uma jovem de 21 anos e uma adolescente de 16 anos que também estavam no carro.





O condutor do veículo era inabilitado e foi submetido ao teste de etilômetro que atestou 0.94 MG/L de álcool, quase o triplo do permitido por lei.





Ao ser questionado, ele confessou que fazia uso de bebida alcoólica em sua casa, quando foi chamado pela vítima de 21 anos, para conduzi-la, com as demais vítimas, até um bar. No trajeto, ele disse que perdeu o controle da direção e o veículo capotou.





Ele foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia. O carro que estava com o licenciamento atrasado e foi apreendido.





A perícia compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo da jovem.





Montes Claros

Em Montes Claros, também no Norte de Minas, nesta segunda-feira (24), um motociclista de 49 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um caminhão dirigido por um homem de 66 anos.





O acidente ocorreu por volta das 07h. A Polícia Militar compareceu ao local, no Bairro Melo, onde o condutor do caminhão com placa de Patos de Minas, contou aos militares que parou o veículo obedecendo à sinalização e, ao realizar a conversão à esquerda, foi surpreendido pelo motociclista que dirigia em alta velocidade e colidiu a moto com a lateral do caminhão.





Uma testemunha que presenciou o acidente, confirmou as informações prestadas pelo motorista do caminhão.





Uma equipe do SAMU compareceu ao local e atestou o óbito do motociclista. O local

foi isolado para perícia.





O condutor do veículo caminhão foi submetido ao teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo e, em seguida se apresentou à Delegacia de Polícia.