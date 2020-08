(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) corpo do idoso que desapareceu na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira (19), enquanto passeava de caiaque. Os bombeiros encontraram nesta segunda-feira (24), odo idoso que desapareceu na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira (19), enquanto passeava de









Na manhã de sexta-feira (21), os bombeiros conseguiram encontrar o caiaque virado de cabeça para baixo.





A Marinha Brasileira auxiliou nas buscas realizadas com uso de barcos, jet skis e aparelhos sonares. Mergulhadores em pontos estratégicos também varreram a longa área da lagoa durante as buscas realizadas no fim de semana.





Nesta segunda-feira, o corpo do idoso foi localizado na lagoa. A perícia e o rabecão foram acionados.