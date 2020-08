Polícia prende homem e apreende drogas e revólver na Região Nordeste de BH

Homem foi detido na Rua Andiroba, na vila de mesmo nome (foto: Reprodução/Google Street View) homem de 22 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira durante uma operação da Polícia Militar (PM) na Vila Andiroba, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O detido é suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, que também foram encontradas durante as diligências juntamente de uma arma de fogo. Umfoina madrugada desta terça-feira durante uma operação da) na, na. O detido é suspeito de envolvimento no, que também foram encontradas durante as diligências juntamente de uma arma de fogo.









Os policiais seguiram e encontraram mais drogas em uma casa nas redondezas. Lá, foram apreendidas mais 33 buchas de maconha, 247 pinos de cocaína, 27 pedras de crack e um revólver calibre 38.





O suspeito foi encaminhado para uma delegacia. A Polícia Civil seguirá com as investigações para saber a origem do material e outras pessoas ligadas a ele.