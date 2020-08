Homem é preso por estelionato durante live em Minas

Delegada Juliana Flávia Borges Fiúza informou que suspeito prometia pagar por mercadorias doadas, mas nunca pagava (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso no último sábado (15) sob suspeita de estelionato em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, ele se dizia de uma instituição de Santa Rita de Minas, na mesma regional do estado.

Ainda segundo a polícia, o homem fez ao menos 30na região. Ele entrava em comércios e se apresentava como responsável da instituição. Comovidos, os empresários permitiam que o suspeito levasse mercadorias, que nunca eram pagas.

A Delegacia de Falsificações e Defraudações de Governador Valadares foi responsável pela prisão.

“Ele chegava aos comércios e solicitava alguns produtos dizendo que seria para doação a uma entidade de caridade da cidade. Portanto, movidos pelo sentimento de caridade, as vítimas doavam os produtos, sem ao menos se certificarem da legitimidade da transação, com a promessa de que em um segundo momento seriam ressarcidas pela suposta instituição”, informou a delegada Juliana Flávia Borges Fiúza.

De posse dessas informações, a polícia prendeu o homem durante um vídeo ao vivo no qual ele arrecadava doações. A suspeita é que haja mais vítimas do detido.