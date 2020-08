Junta Comercial de MG anuncia paralisação temporária de serviços a partir desta quinta

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) está migrando seus sistemas para o Datacenter de Prodemge, um ambiente mais moderno e com mais recuros. A intenção é melhorar a qualidade de atendimento aos usuários.

A Jucemg informou que a partir desta(20), às 16h, até o dia 25 de agosto, às 8h, estarãoos seguintes sistemas: Sistema de Registro Mercantil de Minas Gerais, Portal de Serviços, Consulta de Viabilidade, Módulo Integrador, Registro Digital, Livro Digital, Certidão Web, Dae Online, Licenciamento e os serviços de integração com a Jucemg, além do Portal Interno. Já os serviços de atendimento ao usuário disponíveis no site não serão interrompidos.