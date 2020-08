PBH interdita clube que funcionava irregularmente no Bairro Ouro Minas

Sol, piscina, pagode e centenas de pessoas: aglomeração em clube de BH ignorou pandemia e decreto de quarentena (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Prefeitura de Belo Horizonte interditou, na tarde desta segunda-feira (17), o clube localizado na Rua Santa Úrsula, no Bairro Ouro Minas, na Região Nordeste da capital mineira, que funcionava normalmente, por descumprimento dos decretos do Executivo municipal que estabelecem medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). interditou, na tarde desta segunda-feira (17), olocalizado na Rua Santa Úrsula, no Bairro Ouro Minas, na Região Nordeste da capital mineira, que funcionava normalmente, por descumprimento dos decretos do Executivo municipal que estabelecem medidas de enfrentamento à pandemia do novo(Sars-Cov-2).









Em nota, a prefeitura afirmou que não foi aplicada multa aos envolvidos na festa, mas reiterou que “o descumprimento das regras pode resultar no recolhimento do Alvará de Localização e Funcionamento (ALF) do estabelecimento. Se o mesmo insistir, a Subsecretaria de Fiscalização pode interditar o estabelecimento. E se houver o descumprimento da interdição pode ser aplicada multa no valor de R$ 17.614,57”.

Segundo o Decreto 17.406, editado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em 5 de agosto , os clubes estão proibidos de funcionar. Esse tipo de espaço só será liberado na fase 3 da flexibilização do isolamento social. Em BH, ainda estão vigentes os protocolos da fase 1.





À reportagem, o dono do sítio, que se identificou apenas como Paulinho, e a mãe dele, Maria, disseram, por telefone, que o espaço está funcionando normalmente. Paulinho, no entanto, disse que só falaria a respeito da festa realizada no domingo pessoalmente.





