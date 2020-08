''Não é festa. Não tem que sair todo mundo pra rua'', diz Kalil sobre reabertura do comércio

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

"A ciência fechou e a ciência vai abrir. Se a ciência mandar fechar de novo, vamos fechar de novo. Não é festa. Não tem que sair todo mundo pra rua ao mesmo tempo." A afirmação foi feita pelo prefeito Alexandre Kalil em entrevista coletiva, no início da tarde desta terça-feira. A reabertura ocorrerá na próxima quinta-feira O prefeito ainda disse que "o maior presente pra dar para o seu pai é ficar longe dele agora. Porque eles são do grupo de risco"."Com disciplina, vamos seguir a abertura das fases em BH. Vamos usar máscara, distanciar. Não queremos fechar a cidade novamente. Não estamos aqui em festa falando que o problema acabou. Estamos tentando ajudar a classe que está sendo esmagada. E os lojistas tem a responsabilidade de manter as lojas abertas", acrescentou.A partir de quinta-feira, será implementada a fase 1 que contempla todo o comércio varejista, comércio atacadista, salões de beleza, shoppings centers, galerias de lojas e atividades drive-in ficam liberadas.De acordo com a prefeitura, a população é agente fundamental para evolução da reabertura das atividades, pois todas as medidas de segurança e higiene já recomendadas devem continuar sendo adotadas para que os indicadores permaneçam estáveis.Regras como distanciamento social, uso correto de máscara; evitar aglomeração e conversas nos transportes e espaços coletivos são algumas dessas medidas. Os especialistas alertaram que as pessoas só devem sair de casa se necessário./