Jovem se afoga e morre no Norte de Minas

Vítima aproveitava o domingo com amigos num local conhecido como Riachão, na zona rural de Montes Claros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um jovem de 19 anos morreu na tarde deste domingo (16) no distrito de Pau D'Óleo, em Montes Claros, Região Norte de Minas Gerais. De acordo com os bombeiros, a vítima se banhava com amigos quando se afogou.









De imediato, os bombeiros procuraram pela vítima e a encontraram numa profundidade de aproximadamente dois metros e meio. Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os militares tentaram reanimar o jovem por cerca de uma hora, mas não houve sucesso. Até mesmo um desfibrilador foi usado no processo.





Com as iniciais J.M.A., o jovem era morador do distrito de Cabeceiras, na zona rural de Montes Claros.