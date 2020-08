Hospital das Clínicas de Uberlândia fecha 100 leitos e Ministério Público aciona justiça

Os leitos fechados equivalem a 20% do total de 506 no HC-UFU

Os 100 leitos fechados equivalem a 20% do total de 506 que podem existir no HC-UFU. Em visita à unidade, a equipe do MPF constatou que duas enfermarias estão bloqueadas, além da enfermaria de uma ala de cirurgia. Parte deste setor, inclusive, foi transformado em mais uma área administrativa do hospital. Na ação, os promotores e procuradores citam que nada foi feito para aumentar a capacidade de atendimento da unidade para pacientes que necessitam de tratamento para COVID-19.“Em face da pandemia, reduziu a oferta de leitos para internações gerais, a exemplo de cirurgias eletivas, cirurgias cardíacas, oncológicas, tudo sob o pretexto de destiná-los ao atendimento de pacientes com COVID-19, deixando de atender diversas situações de urgência e emergência”, diz ação.