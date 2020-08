Família de mulher assassinada dentro de viatura será indenizada

Justiça julgou que os policiais não poderiam ter transportado os detidos sem as medidas de segurança devidas (foto: TJMG/Reprodução) assassinada pelo ex-companheiro dentro de uma viatura policial, será indenizada em R$ 110 mil pelo Estado de Minas Gerais. O crime ocorreu em 2017 na cidade de Pavão, no Vale do Mucuri, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) divulgou a decisão nesta quarta-feira (12).



“O Estado de Minas Gerais, responsável pelo transporte de pessoa detida, alegou que a morte da mulher ocorreu por ação de terceiro. Completou dizendo que os autores da ação não demonstraram dano sofrido”, divulgou o TJMG.

No entanto, a juíza Juliana Mendes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Teófilo Otoni, afirmou, em primeira instância, que a Administração Pública deve responder por danos que seus agentes causem a teceiros.

A juíza também considerou que, após colocar a vítima dentro da viatura na companhia do homem, cabia ao Estado garantir sua segurança. A magistrada também rejeitou o argumento do Estado que atribuía culpa exclusiva de terceiro, pelo fato de o crime ter ocorrido dentro da viatura policial.

O desembargador Moreira Diniz, no Tribunal de Justiça, acrescentou que os policiais não poderiam ter transportado os detidos sem as medidas de segurança devidas. Para ele, o fato do ex-companheiro ter colocado uma câmera no banheiro da vítima já demonstrava aos policiais que a relação entre eles não era amistosa.

O recurso do Estado de Minas Gerais foi negado pelos integrantes da 4ª Câmara Cível e a indenização fixada.