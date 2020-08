Jovem é assassinada com golpes de picareta em Montes Claros

Local onde ocorreu o feminicídio em Montes Claros. (foto: redes sociais/whatsApp) assassinada dentro de casa pelo companheiro, no Bairro Maracanã, em Montes Claros, com golpes de picareta, na manhã desta segunda-feira (10).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Yara Siqueira Batista foi agredida pelo companheiro após uma discussão. Uma jovem de 22 anos foidentro de casa pelo companheiro, no Bairro Maracanã, em Montes Claros, com golpes de, na manhã desta segunda-feira (10).De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Yara Siqueira Batista foi agredida pelo companheiro após uma





O suspeito, cujo primeiro nome é Gabriel, foi preso logo após o crime. Ele tem várias passagens nos registros policiais por tráfico. O suspeito cumpria pena no Presídio Regional de Montes Claros e passou para o regime domiciliar em junho – mas ainda não se sabe a concessão da liberdade com medida restritiva teve alguma ligação com a pandemia da COVID-19.





A mulher também já teve registro criminal por tráfico. O feminicídio aconteceu três dias após o aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 14 anos de vigência na sexta-feira (7).





Conforme informações da PM, o casal morava em um barracão no fundo da casa avó do suspeito. Testemunhas disseram que os dois passaram a noite consumindo drogas.





Foi apurado ainda que o casal tinha brigas constantes no relacionamento.





De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Yara foi agredida com vários golpes de picareta na cabeça, no rosto e pelo corpo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi chamada. Mas, quando os socorristas chegaram, a mulher já estava morta.





No local, a PM deparou com o suspeito, que, de acordo com a corporação, disse que “queria se entregar", pois tinha matado a mulher, com golpes de picareta. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Montes Claros.





O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.