Suspeitos de matar a tiros e atropelar homem no Califórnia são presos

Câmera mostra o casal atirando na vítima (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)





Três homens foram presos e uma adolescente de 16 anos foi apreendida suspeitos de envolvimento na execução de um homem de 34 anos nesse fim de semana no Bairro Conjunto Califórnia I, Região Noroeste de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou o crime. Além de atirar na vítima, os criminosos ainda passaram com o carro em cima do corpo.













Vídeo também mostra o corpo sendo atropelado duas vezes (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Às 5h20, um carro para na via e um homem desce, vai ao porta-malas e retira a vítima. Uma mulher também desembarca e usa um celular para iluminar ou filmar a cena do crime. Com a vítima caída, o homem dispara três vezes e também entrega a arma para a mulher, que dá mais três tiros. Em seguida, o casal embarca no veículo, o motorista dá marcha ré e atropela a vítima duas vezes.





Naquela manhã, os policiais fizeram buscas pela região, mas não encontraram os criminosos. De acordo com a Polícia Militar (PM), após identificar a vítima, os policiais foram até o imóvel onde ele vivia, no Cabana do Pai Tomás, Região Oeste da capital. No barracão havia gostas de sangue, uma perfuração por arma de fogo no portão e um projétil no chão.





A companheira do homem assassinado contou que seis homens o buscaram dentro de casa, o agrediram e colocaram dentro do porta-malas do carro. Ela contou que a vítima devia cerca de R$ 8 mil em drogas para traficantes de dois aglomerados diferentes e, a pesar de tentar ajudar o companheiro, a dívida só crescia.





Prisão





Os suspeitos do crime acabaram localizados na madrugada desse domingo. Após colherem informações sobre o homicídio, policiais militares conseguiram localizar a residência do dono do carro usado no crime. O homem de 21 anos teria emprestado o carro para outro suspeito, de 24 anos. Ainda segundo a polícia, ele tentou fazer um boletim de ocorrência de furto do veículo para tentar ocultar o caso.





Ainda de acordo com os militares, o proprietário do veículo já teria feito outras corridas para o suspeito, mas no dia do crime cedeu o carro para ele.





Os militares seguiram, então, para a Santa Luzia, onde mora o segundo suspeito. Dois celulares e um documento do carro foram apreendidos no local. Ele e a namorada, de 16 anos, estavam juntos no momento da abordagem e, de acordo com a ocorrência da PM, confessaram o crime.





Conforme a polícia, após a execução da vítima, eles voltaram ao Cabana do Pai Tomás. A adolescente foi deixada em casa enquanto ele levou o carro a um lava-jato que fica no Bairro Industrial, em Contagem, na Grande BH. O carro foi encontrado pelos policiais lá, limpo e estacionado. Dentro do veículo havia R$ 2.142. Ainda no lava-jato, os policiais recolheram um projétil de arma. O responsável pelo local, que tem 37 anos, disse ter encontrado a munição no veículo.





Ainda de acordo com a PM, o homem de 24 anos ainda teria confessado participação em um duplo homicídio no início deste mês por dívida de drogas e furtos na região da Vila Sapolândia, em Contagem, e um outro assassinato no mês passado após ter sido ameaçado.





Todos os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Contagem.