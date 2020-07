Polícia de Mantena divulga foto de autor de assassinato a facadas

(foto: PMMG/Divulgação) Depois de um mês de investigações, a Polícia Civil de Mantena, no Vale do Rio Doce, identificou o assassino de Ronilson Costa Santana, de 25 anos, ocorrida no dia 27 de junho. O autor do crime seria Leandro de Souza Santos, de 37 anos, conhecido por “Léo”. Ele está desaparecido e a polícia divulgou a foto do homem para ajudar nas buscas.

O crime aconteceu no Bairro dos Operários. Segundo as investigações, na noite do assassinato, a vítima estava em uma residência no Bairro Morada Nova, reunida com alguns amigos e conhecidos, fazendo uso de bebidas alcoólicas.





Depois de ingerirem uma grande quantidade de bebidas, surgiu a ideia de se fazer uma “vaquinha” para comprar drogas. O dinheiro foi recolhido, mas ao checarem a quantia, alguém levantou a hipótese de que parte do dinheiro teria desaparecido.





Por esse motivo, Ronilson e um terceiro acabaram brigando e agredindo Leandro, que acabou expulso da casa. Depois disso, Leandro teria ido ao Bairro dos Operários, onde morava. Mas Ronilson foi para o mesmo local, minutos depois, para adquirir a droga, pois lá é um conhecido ponto de vendas.





Os dois se encontraram. Motivado por vingança e sem dar chances de defesa a Ronilson, Leandro desferiu-lhe várias facadas. A vítima tentou fugir. No entanto, foi perseguido pelo agressor, que lhe desferiu mais golpes, fugindo em seguida, deixando-o caído numa escadaria. Leandro fugiu da cidade.





A justiça de Mantena acatou o pedido de prisão preventiva de Leandro, emitindo um mandado de prisão. Leandro vai responder pelo crime de homicídio qualificado, cuja pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão.