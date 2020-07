Mulher é assassinada com 21 facadas em Contagem

Corpo da vítima foi encontrado num barracão da Avenida Tereza Cristina, Vila São Paulo (foto: Google Steet View/Reprodução) assassinato de Ana Lúcia Gomes, de 50 anos, cujo corpo foi encontrado com 21 facadas, na tarde dessa segunda-feira, num barracão da Avenida Tereza Cristina, Vila São Paulo, Roberto Carlos Alves, de 38 anos, foi preso no início da noite. Principal suspeito doassassinatode Ana Lúcia Gomes, de 50 anos, cujo corpo foi encontrado com 21, na tarde dessa segunda-feira, num barracão da Avenida Tereza Cristina, Vila São Paulo, Roberto Carlos Alves, de 38 anos, foi presono início da noite.

Segundo o militar, no lote existem vários barracões, que são alugados por uma senhora, que deu pela falta da inquilina no domingo. Depois de 48 horas sem vê-la, a proprietária decidiu bater na porta do barraco. Como não obteve resposta, chamou outro morador do local para arrombar a porta.

Dentro da casa, caída na cama, estava o corpo da mulher todo ensanguentado. Com a chegada da polícia, constatou-se que ela recebeu 21 facadas no pescoço, braços, mãos, abdome e pernas.

Filhas da vítima foram chamadas até o local e deram informações sobre um namorado da mãe. Os dois estariam juntos há quatro meses. Vizinhos informaram que os dois foram vistos, juntos, no sábado. E uma dessas testemunhas contou que tinha ouvido gritos, como se o casal estivesse brigando.

De posse da descrição desse namorado, os policiais iniciaram uma busca pelo bairro, que culminou com a prisão de Roberto Carlos, que foi levado para a Delegacia de Plantão de Contagem. Lá se constatou que o principal suspeito do crime tem 10 prisões por furto e dois por agressões.