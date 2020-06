Adolescente de 17 anos mata namorado da mãe com facada no peito

Vista parcial de Uberaba, cidade onde ocorreu o crime (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberaba)

Quando os policiais militares chegaram ao local, atendendo a um chamado da mulher, encontraram o homem já morto, caído no chão da sala. O menor havia fugido.





Segundo a mulher, seu filho não aceitava o namoro. Na noite de domingo, ele chegou em casa e começou a discutir com a vítima. De repente, sacou a faca da cintura. Antes de cometer o crime, ameaçou outros parentes que estavam na casa.





A mulher contou que, de repente, o filho investiu contra seu namorado e disse também aos policiais, que o menino não aceitava qualquer de seus relacionamentos amorosos. Contou também que, ao tentar interferir na discussão, foi agredida pelo filho, que lhe deu uma paulada nas pernas, caindo em seguida.





Ao tomar depoimento de testemunhas, os militares descobriram que um tio do adolescente, de 38 anos, também teria participado da briga, tendo agredido a vítima com uma paulada. Com o golpe, ele caiu no chão, quando o adolescente aproveitou-se e desferiu a facada.





Mesmo golpeado, o homem ainda levantou-se e montou em sua moto. No entanto, tombou no quarteirão seguinte à casa da mulher. Logo após a facada, tio e sobrinho fugiram de carro, tomando a BR-262.





A irmã do adolescente informou aos policiais, que a faca usada no crime teria sido jogado no telhado de uma casa próxima do local do crime. A arma foi encontrada e encaminhada, como prova, para a para a Delegacia de Homicídios de Uberaba. Segundo os policiais, o objeto estava ensanguentado. A dupla ainda não foi encontrada.





