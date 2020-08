Detenta morre após provocar fogo em penitenciária de Três Corações

Vítimas do incêndio na Penitenciaria de Três Corações foram socorridas e transferidas para o Hospital São Sebastião (foto: Redes sociais)

Detentas e funcionários em observação

Um, no Sul de Minas, deixou uma pessoa morta e pelo menos outras 12 feridas na tarde deste domingo (9). As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São Sebastião. De acordo com o tenente Rony Souza Ferraz, do Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado por uma detenta de 23 anos."Nós fomos acionados pela diretoria da penitenciaria, que relatou que uma detenta teria encostado o colchão em uma tomada dentro da cela. Isso provocou a ignição. Os agentes socorreram e levaram essa detenta para o Hospital São Sebastião”, explicou o militar.Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo fez com que outras internas e alguns funcionários inalassem grande quantidade de fumaça. "Seis das vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros e as demais ficaram a cargo do SAMU", explicou o tenente.A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à condução das detentas e a perícia da Polícia Civil também esteve no local. O fogo foi controlado pelos bombeiros.Por telefone, a assessoria de imprensa do Hospital São Sebastião informou que três detentas seguem em observação e dois funcionários da penitenciária apresentam quadro de saúde estável. As outras vítimas foram liberadas e já retornaram para a penitenciária.O corpo de, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A detenta é natural de, na Região Central de Minas Gerais.