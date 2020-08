Tráfico perde R$ 100 mil com descoberta de esconderijo de drogas

Material apreendido (foto: Polícia Militar/Divulgação) investigações tiveram início há dois meses resultaram na apreensão, nesta quarta-feira (5), de grande quantidade de maconha num matagal dentro do Parque das Mangabeiras. Estima-se que a ação tenha causado um prejuízo de pelo menos R$ 100 mil ao tráfico no Aglomerado da Serra. No total, foram capturadas 22 barras de maconha, 2.850 buchas da droga, 296 porções, uma balança de precisão e material para dolagem, embalagem da droga para a venda. Operações cujastiveram início há dois meses resultaram nade grande quantidade denum matagal dentro do. Estima-se que a ação tenha causado umde pelo menos R$ 100 mil aono Aglomerado da Serra. No total, foram capturadas 22 barras de maconha, 2.850 buchas da droga, 296 porções, uma balança de precisão e material para dolagem, embalagem da droga para a venda.









Os militares entraram na mata do Parque das Mangabeiras e encontraram primeiro, com a ajuda de cães farejadores, uma bolsa com as buchas e porções de maconha e a balança. Em seguida, encontraram três baldes com as 22 barras da droga.





Nenhum traficante foi preso e esse encontrar os donos da droga é o desafio da PM a partir de agora.

Contagem





No Bairro Novo Eldorado, em Contagem, a Polícia Militar, a partir de informações de moradores, prendeuem casa o suspeito de tráfico RGS. Em poder dele foram apreendidos 40 pinos de cocaína, 11 buchas de maconha, um rádio-comunicador, uma balança de precisão, um celular e material de dolagem.