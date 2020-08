As aulas voltaram em formato EAD na última segunda-feira (foto: Reprodução UFMG )

Após cerca de cinco meses sem aulas em razão da retornou com as atividades de seus cursos de graduação, em formato de Ensino a Distancia (EAD) , na última segunda-feira (3). Para comemorar a " volta às aulas ", os estudantes da universidade organizaram um evento on-line chamado "". A festa é gratuita e será feita viana quinta-feira às 18h.

Os ingressos são limitados e os interessados podem adquiri-los na plataforma de vendas Sympla. Além da entrada gratuita, os participantes podem contribuir com uma quantia de R$5 ou R$10 para apoiar artistas locais, como os DJ que tocarem durante o evento.



Outra opção é o combo com a bebida 'Xeque-Mate', que está disponível nas quantidades de 12 latas de 310 ml (R$95) e 6 unidades (R$55). O drink é feito à base de guaraná, chá mate, rum e limão.





O Bar do Cabral costumava a ficar cheio de estudantes da universidade durante o período escolar (foto: Reprodução )

A festa leva o nome do, que é muito conhecido entre os alunos da UFMG. O ícone do evento no site oficial do Sympla e no Facebook é uma imagem dos estudantes no local com a manchete "Transito atrapalha estudantes em bar".A entrada de menores de 18 anos no evento é proíbida. No momento da compra do ingresso, o participante deve apresentar um documento original com foto ou o comprovante da matrícula na UFMG. A festa está programada para acabar às 2h da manhã da sexta-feira.