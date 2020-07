Festival de Inverno da UFMG vai ser on-line e gratuito

O 52° Festival de Inverno da UFMG vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais, com atividades gratuitas para todo o público (foto: Divulgação/UFMG) Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que neste ano vai ser on-line. O evento será realizado entre 14 e 23 de setembro e vai contar com palestras, fóruns e apresentações artísticas transmitidas ao vivo, pela internet. “Mundos possíveis: culturas em pensamento” é o tema do 52°da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que neste ano vai ser. O evento será realizado entree vai contar com palestras, fóruns e apresentações artísticas transmitidas ao vivo, pela internet.





Devido à pandemia do novo coronavírus, o Festival de Inverno da UFMG, que estava marcado para ocorrer entre 14 e 21 de junho, precisou ser adiado e teve seu formato alterado.



A equipe curatorial da universidade reformulou o evento, que agora vai ter atividades virtuais, gratuitas e abertas a todos.





Segundo o diretor de Ação Cultural da UFMG, Fernando Mencarelli, em 54 anos de festival, só duas edições não foram realizadas, mas que agora, mesmo com a pandemia, isso não vai se repetir.



“Nosso objetivo é manter o festival vivo, contínuo, como um espaço de criação e pensamento conectado com as pautas emergentes e com as propostas que apontam para o futuro. O 52º festival vai acontecer, como um convite para aprofundarmos o quanto desta crise é resultado de concepções de mundo e valores culturais que precisam ser revistos. Um convite para pensarmos quais mundos possíveis podem emergir com a revisão desses valores e atitudes”, disse.





'Mundos possíveis: culturas em pensamento' é o tema do festival neste ano (foto: Divulgação/UFMG) UFMG, eles vão “encaminhar a imaginação de mundos possíveis, mobilizados pelos impactos socioculturais da pandemia”. E o tema do festival vai priorizar o diálogo entre pesquisadores, mestres da tradição, artistas, filósofos e estudiosos. De acordo com a, eles vão “encaminhar a imaginação de mundos possíveis, mobilizados pelos impactos socioculturais da pandemia”.

Outra novidade é que está sendo preparado o lançamento de publicações digitais e de uma mostra que vai promover intervenções nas ruas de Belo Horizonte.





A programação completa será divulgada em breve. Acompanhe pelo Facebook ou Instagram do festival.

54 anos, 52 edições

Em 54 anos, o Festival de Inverno deixou de ser realizado apenas duas vezes. (foto: Divulgação/UFMG) Ouro Preto. Durante 12 anos, a cidade recebeu o evento, que foi interrompido na época da ditadura militar devido à repressão política e censura às artes no Brasil.



Nas edições seguintes o festival ocorreu em Diamantina. Voltou a ser paralisado em 1984, quando houve uma greve geral na UFMG. No período seguinte, passou por São João del-Rei, Poços de Caldas, Diamantina, Ouro Preto e, desde 2014, está em definitivo na capital mineira. A primeira edição do Festival de Inverno UFMG foi realizada em 1967, em. Durante 12 anos, a cidade recebeu o evento, que foi interrompido na época dadevido à repressão política e censura às artes no Brasil.Nas edições seguintes o festival ocorreu em. Voltou a ser paralisado em 1984, quando houve uma greve geral na UFMG. No período seguinte, passou por, Diamantina, Ouro Preto e, desde 2014, está em definitivo na capital mineira.

O evento durava cerca de um mês, oferecendo cursos e oficinas em diversas áreas da cultura e favorecendo o nascimento de grupos artísticos como Galpão, Uakti e Giramundo, entre outros.

