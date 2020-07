PRE apreende 350 quilos de maconha em rodovia, no Triângulo Mineiro

(foto: PMMG/Divulgação)

Ao perseguir e alcançar um veículo que não obedeceu a ordem de parar em uma blitz, na Rodovia MGC 497, quilômetro 246, próximo a Iturama, patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não só recuperaram um veículo que tinha sido roubado em Uberaba, como também apreenderam uma grande carga de drogas e identificaram uma rota do tráfico do Paraguai para o Norte de Minas. No total, foram apreendidos 350 quilos de maconha.Segundo o tenente Fernando Augusto Quatroque, a blitz era rotineira. Ao se aproximar, um GM Cobalt preto arrancou em alta velocidade. De imediato, cinco viaturas partiram logo atrás.No trevo de Iturama, foi montado um cerco, que resultou na retenção do veículo. O motorista, que era um menor, foi preso. Ao verificarem o chassis do veículo, segundo o militar, os policiais descobriram que havia sido roubado em Uberaba, no dia 9 de julho.No porta-malas e no interior do veículo, barras e cilindros de maconha, num total de 350 quilos. A droga, segundo o menor, teria vindo do Paraguai.O menor, a droga e o carro foram levados para a Delegacia de Iturama.