Às 16h20, PM apreende cerca de duas toneladas de maconha em Minas. Droga tinha a Bahia como destino Confira todas as informações em https://t.co/3p4w1h7o54 pic.twitter.com/aTz1i1PO2m

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de duas toneladas de maconha na tarde deste sábado (25), por volta das 16h20, em Diamantina, Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a corporação, a droga estava distribuída por 94 caixas lacradas, dentro do baú de um caminhão com placa de Aracaju. A guarnição decidiu averiguar o veículo depois que o motorista, de 42 anos, apresentoudurante a abordagem.