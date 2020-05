Bombeiros levam música para ruas de Diamantina no Dia das Mães

Homenagem emocionou mães em Diamantina (foto: Bombeiros/Divulgação)



violão e um saxofone em cima de um caminhão fizeram a alegria das mães em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. No domingo em que é celebrado o Dia das Mães, militares realizaram homenagem com música em frente à Santa Casa de Caridade e ao Centro Especializado em Reabilitação da cidade.



14:09 - 25/03/2020 O que a Operação Brumadinho ensina no combate ao coronavírus músico na Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, ficou feliz com a reação das homenageadas. “Eu fiquei bem surpreso porque foi uma singela homenagem e eu não pensaria que eu iria atingir tanto as pessoas assim. Não pensei que o som ia proporcionar um bônus de sentimento desses”. A ideia partiu do soldado Everton Vinicius da Conceição Silveira, de 32 anos, que já erana Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, ficou feliz com a reação das homenageadas. “Eu fiquei bem surpreso porque foi uma singela homenagem e eu não pensaria que eu iria atingir tanto as pessoas assim. Não pensei que o som ia proporcionar umdesses”.





Sucessos de Roberto Carlos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Michael Jackson e L. Ritchie ao som dos instrumentos do soldado Silveira e do colega, sargento Maicon Medeiros, emocionou e confortou corações no momento em que o mundo combate o novo coronavírus.





Em cima do caminhão acostumado a apagar incêndios, soldado Silveira também se emocionou ao pensar nas mulheres de sua vida: a mãe, a esposa e a filha. “Pra mim foi muito gratificante. A gente contém a emoção e transborda na música”, disse o bombeiro, lembrando dos aplausos da plateia ao som de We Are The World.





O tenente Jhonatam Manoel dos Santos, que ajudou na organização da homenagem, se surpreendeu com a repercussão positiva na cidade. “Chamou atenção da população e era só um pensamento, uma ideia singela. Foi inesperado."







