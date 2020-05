Quarentena? Bombeiros resgatam mulher que caiu de cachoeira

Bombeiros resgatam, na tarde deste sábado, uma mulher de 31 anos que sofreu uma queda de cachoeira. Segundo os bombeiros, o incidente ocorreu na Cachoeira Rio das Pedras, povoado de Rio da Pedra, em Santana do Riacho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O helicóptero Arcanjo foi deslocado para o local para ajudar a retirar a. A amiga da mulher que chamou os militares não soube precisar a altura da queda. Ainda segundo a amiga informou aos bombeiros, a vítima está consciente, com sangramento no ouvido e na boca.

Prefeitura de Santana do Riacho decreta lockdown após 'invasão' de turistas na Serra do Cipó

O resgate ainda não havia sido finalizado até a publicação desta matéria.

A Prefeitura de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, se viu obrigada a decretar lockdown na cidade após a quebra dapor parte de vários turistas, que viajaram para a tradicional Serra do Cipó na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. A situação se agravou tanto, que a administração municipal teve que publicar as novas regras às 11h.